Акустическая система Quadral Quintas 5000 Set New
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Акустическая система Quadral Quintas 5000 Set New
|Акустический комплект для домашнего кинотеатра 5.0, состоящий из пары напольных АС QUINTAS 404 (120 Вт) АС центрального канала QUINTAS BASE (80 Вт), пары полочных QUINTAS 101 (65 Вт) . Цвет - черный.
|Состав комплекта
|Quintas 404/QUINTAS BASE/QUINTAS 101
|Цвет
|Черный
Фронтальная акустика
Название модели Quintas 500 F, black
Тип акустической системы Напольная
Кол-во полос 3-полосная
Тип корпуса Фазоинвертор
Мощность номинальная 120 Вт
Чувствительность 89 дБ
Сопротивление 4 Ом
Частотный диапазон 28-22000 Гц
Размер низкочастотника 2 х 170 (2 х 6,8") мм
Размер высокочастотника 25 мм
Размеры Ш\В\Г 85/20/22,55 см
Масса 9,72 кг
Цвет чёрный/вишня.
Центральный канал
Название модели Quintas 500, base
Тип акустической системы АС центрального канала
Кол-во полос 2-полосная
Тип корпуса Закрытый корпус
Мощность номинальная 80 Вт
Сопротивление 4-8 Ом
Частотный диапазон 60-22000 Гц
Bi-Wiring Нет
Размер низкочастотника 2 х 170 (2 х 6,8") мм
Размер высокочастотника 13 мм
Размеры Ш\В\Г 14,5/36/18,2 см
Цвет чёрный/вишня.
Тыловая акустика
Название модели rear, black
Тип акустической системы Полочная
Кол-во полос 2-полосная
Тип корпуса Закрытый корпус
Мощность номинальная 65 Вт
Сопротивление 4-8 Ом
Частотный диапазон 50-22000 Гц
Bi-Wiring Нет
Размер низкочастотника 130 (5,25") мм
Размер высокочастотника 13 мм
Размеры Ш\В\Г 23,5/16,5/18,2 см
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