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Авто запчасти. Омский интернет магазин BRINO-AUTO.RU

Акустическая система Quadral Quintas 5000 Set New

Акустическая система Quadral Quintas 5000 Set New
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Цена: 12,731.00 руб.
Наличие: В наличии
Модель: акус. Quadral. Quintas 5000 black (5 шт.)
Производитель: Quadral
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Акустическая система  Quadral Quintas 5000 Set New

Акустический комплект для домашнего кинотеатра 5.0, состоящий из пары напольных АС QUINTAS 404 (120 Вт) АС центрального канала QUINTAS BASE (80 Вт), пары полочных QUINTAS 101 (65 Вт) . Цвет - черный.
Состав комплекта Quintas 404/QUINTAS BASE/QUINTAS 101
Цвет Черный

 

 

Фронтальная акустика
Название модели Quintas 500 F, black
Тип акустической системы Напольная
Кол-во полос 3-полосная
Тип корпуса Фазоинвертор
Мощность номинальная 120 Вт
Чувствительность 89 дБ
Сопротивление 4 Ом
Частотный диапазон 28-22000 Гц
Размер низкочастотника 2 х 170 (2 х 6,8") мм
Размер высокочастотника 25 мм
Размеры Ш\В\Г 85/20/22,55 см
Масса 9,72 кг
Цвет чёрный/вишня.
Центральный канал
Название модели Quintas 500, base
Тип акустической системы АС центрального канала
Кол-во полос 2-полосная
Тип корпуса Закрытый корпус
Мощность номинальная 80 Вт
Сопротивление 4-8 Ом
Частотный диапазон 60-22000 Гц
Bi-Wiring Нет
Размер низкочастотника 2 х 170 (2 х 6,8") мм
Размер высокочастотника 13 мм
Размеры Ш\В\Г 14,5/36/18,2 см
Цвет чёрный/вишня.
Тыловая акустика
Название модели rear, black
Тип акустической системы Полочная
Кол-во полос 2-полосная
Тип корпуса Закрытый корпус
Мощность номинальная 65 Вт
Сопротивление 4-8 Ом
Частотный диапазон 50-22000 Гц
Bi-Wiring Нет
Размер низкочастотника 130 (5,25") мм
Размер высокочастотника 13 мм
Размеры Ш\В\Г 23,5/16,5/18,2 см

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